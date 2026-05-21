التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم، الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى الاستماع لرؤى المبدعين بشأن مستقبل الحركة الثقافية، وتعزيز حضور الفكر والإبداع في المجتمع.

ودارت النقاشات حول عدد من القضايا الثقافية الراهنة، وسبل دعم الإبداع الأدبي والفني، إلى جانب البحث عن مساحات أوسع للتواصل بين وزارة الثقافة والمثقفين والمبدعين، بما يفتح الباب أمام أفكار ورؤى جديدة قادرة على ملامسة الواقع والتفاعل مع الأجيال الجديدة.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، خلال اللقاء، إن الوزارة تؤمن بأهمية الانفتاح على الرموز الفكرية والثقافية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تطوير السياسات الثقافية، مشيرة إلى أن الوصول بالمنتج الثقافي إلى جمهور أوسع، وخاصة الشباب، يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.