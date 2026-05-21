إعلان

صور.. وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يصل الضبعة

كتب : محمد صلاح

10:21 م 21/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وصول وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة (4)
  • عرض 6 صورة
    وصول وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة (1)
  • عرض 6 صورة
    وصول وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة (5)
  • عرض 6 صورة
    وصول وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة (6)
  • عرض 6 صورة
    وصول وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور محمود عصمت، زيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة سير العمل والوقوف على التطورات الفعلية لمعدلات التنفيذ، وفقًا للمخطط الزمني للمشروع.

وشهد الوزير، خلال الزيارة، مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، واجتمع بفرق العمل من الجانبين المصري والروسي، بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي المشروع من الجانبين.

واستهل الوزير الزيارة بلقاء رئيس هيئة المحطات النووية، الذي قدم عرضًا تفصيليًا حول تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وفق المخطط الزمني، إلى جانب برامج إعداد وتجهيز أطقم التشغيل بالتعاون مع الجانب الروسي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في مختلف المراحل.

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع فرق العمل أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، في إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزير أعمال استقبال ونقل وتفريغ المعدات الثقيلة والاستراتيجية داخل ميناء الضبعة التخصصي، تمهيدًا لتركيبها خلال الفترة المقبلة، كما تفقد الأعمال الجارية في مختلف مكونات المشروع، بما في ذلك الأعمال الإنشائية والفنية ومبنى تخزين الوقود النووي الطازج.

كما تابع الوزير برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل مصر وخارجها، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين فرق العمل المصرية والروسية، ومؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح أن وعاء ضغط المفاعل يُعد من أهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، نظرًا لدوره المحوري في احتواء قلب المفاعل، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مؤكدًا الاهتمام الكبير ببرامج التدريب وإعادة التأهيل لإعداد كوادر بشرية قادرة على تشغيل المشروع بكفاءة عالية، لافتًا إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية المشاركة في المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الكهرباء محطة الضبعة النووية مفاعل الضبعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
اقتصاد

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
لأول مرة.. نظام ذكي ينظم حركة الحجاج داخل مخيمات المشاعر المقدسة
أخبار مصر

لأول مرة.. نظام ذكي ينظم حركة الحجاج داخل مخيمات المشاعر المقدسة
تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
رياضة عربية وعالمية

تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
"بكاء هيستيري".. أبرز 5 مشاهد من تتويج رونالدو بالدوري السعودي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

"بكاء هيستيري".. أبرز 5 مشاهد من تتويج رونالدو بالدوري السعودي (فيديو)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر