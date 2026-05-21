أجرى الدكتور محمود عصمت، زيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة سير العمل والوقوف على التطورات الفعلية لمعدلات التنفيذ، وفقًا للمخطط الزمني للمشروع.

وشهد الوزير، خلال الزيارة، مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، واجتمع بفرق العمل من الجانبين المصري والروسي، بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي المشروع من الجانبين.

واستهل الوزير الزيارة بلقاء رئيس هيئة المحطات النووية، الذي قدم عرضًا تفصيليًا حول تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وفق المخطط الزمني، إلى جانب برامج إعداد وتجهيز أطقم التشغيل بالتعاون مع الجانب الروسي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في مختلف المراحل.

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع فرق العمل أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، في إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزير أعمال استقبال ونقل وتفريغ المعدات الثقيلة والاستراتيجية داخل ميناء الضبعة التخصصي، تمهيدًا لتركيبها خلال الفترة المقبلة، كما تفقد الأعمال الجارية في مختلف مكونات المشروع، بما في ذلك الأعمال الإنشائية والفنية ومبنى تخزين الوقود النووي الطازج.

كما تابع الوزير برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل مصر وخارجها، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين فرق العمل المصرية والروسية، ومؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح أن وعاء ضغط المفاعل يُعد من أهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، نظرًا لدوره المحوري في احتواء قلب المفاعل، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مؤكدًا الاهتمام الكبير ببرامج التدريب وإعادة التأهيل لإعداد كوادر بشرية قادرة على تشغيل المشروع بكفاءة عالية، لافتًا إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية المشاركة في المشروع.