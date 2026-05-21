تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال جولته بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، مشروع الحي الدبلوماسي.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني، واللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مدبولي يتفقد نموذج لسفارة داخل الحي الدبلوماسي

بدأ رئيس الوزراء جولته بالحي الدبلوماسي بتفقد نموذج لأحد مقار السفارات التي يتم تنفيذها ضمن مشروع منطقة السفارات بالحي؛ إذ تعرف على تقسيمات نموذج المقر ومكوناته وتجهيزاته، والتي تتضمن الجزء الإداري، والمقرر أن يضم مكتب السفير، ومكاتب للعمل، وقاعات اجتماعات، إلى جانب مقر السكن، وجزء خاص بالخدمات العامة، ومنها غرفة أرشيف، وتراس مُطل على الحي، وصالونات متنوعة، وبهو المدخل الرئيسي.

متابعة معدلات التنفيذ ومخطط منطقة السفارات

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التفقد، إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المخطط العام لمشروع منطقة السفارات بالحي الدبلوماسي، مع استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ.

وأشار مسؤولو الهيئة، خلال الشرح، إلى أن المشروع يشهد تنفيذ عدة نماذج لمقار السفارات، بينها عدد 25 سفارة وفق نموذج (ب) الخاص بالمقر الذي يتم تفقده اليوم، وهو بمساحة 1800متر مربع ويتكون من دور أرضي وطابق علوي، بالإضافة إلى تنفيذ 25 سفارة أخرى بنموذج (أ) بمساحة 1350متر مربع، وكذا 130 سفارة بنموذج (ج) بمساحة 4225 متر مربع، وأيضا 44 سفارة بنموذج (د) بمساحة 8450 متر مربع، بما يعمل على توفير المتطلبات اللازمة لمختلف السفارات.

وحدات سكنية وفيلات داخل الحي الدبلوماسي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته بمشروع الحي الدبلوماسي، من نقطة مشاهدة مركزية وسط الحي الدبلوماسي، معدلات سير العمل بمكونات المشروع ونسب الإنجاز، وذلك من خلال شرح مسؤولي الهيئة، إذ تمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يشهد تنفيذ 48 عمارة بمنطقة العمارات بإجمالي 1120 وحدة سكنية على مساحة 72 فداناً، كما تشهد منطقة الفيلات بالحي تنفيذ 212 فيلا، تشمل عدد (54) فيلا منفصلة نموذج (أ) بمساحة (550) م2، وعدد (64) فيلا متصلة نموذج (ج) بمساحة (300) م، وعدد (94) فيلا شبه متصلة نموذج (ب) بمساحة (400) متر مربع.

فندق دولي ومدرسة متكاملة الخدمات

يشهد الحي الدبلوماسي تنفيذ فندق (5 نجوم) على مساحة 15 فدانا، يتكون من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، ويضم عدد (286) غرفة فندقية، ونحو (234) شقة فندقية.

وتمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يضم ما يلي: المدرسة الدولية، بعدد 70 فصلاً، على مساحة 10 أفدنة، وتضم عدد 2 مبنى تعليمي ابتدائي، ومبنى تعليمي إعدادي، ومبنى تعليم ثانوي، ومبنى رياض الأطفال إلى جانب مبنى إداري، ومبنى الأنشطة الرياضية، وملاعب رياضية بمساحة (4250) م2. كما يشهد الحي تنفيذ مسجد وكنيسة بسعة 1000 مصلٍ لكل منهما.

نادٍ اجتماعي ورياضي لخدمة الدبلوماسيين

عرض مسؤولو الهيئة الهندسية موقف تنفيذ مقر المنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي، بإجمالي مساحة (115 ألف) متر مربع، ويتكون من المبنى الرئيسي، والمكاتب الإدارية، وقاعات اجتماعات، والمكتبة وقاعات التدريب، وخدمات متنوعة، كما عرضوا موقف تنفيذ النادي الاجتماعي والرياضي بمساحة (25) فدانا، ويتكون من مبنى اجتماعي، ومبني الأنشطة، ومبنى صالة رياضية "للجيم"، ومبني خدمات الملاعب، وملاعب اليد والتنس، وملاعب كرة القدم، وحمام سباحة رئيسي وآخر للأطفال، وبحيرات ونافورة ومناطق خضراء.

وأكد المهندس خالد عباس أن الحي الدبلوماسي تتوافر به مختلف الخدمات للدبلوماسيين وأسرهم، وهناك عدد من الدول حجزت بالفعل أماكن لها، وجار التفاوض مع عدد آخر.

