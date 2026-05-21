"الإفتاء" توضح حكم قص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى

كتب : حسن مرسي

08:56 م 21/05/2026

دار الافتاء المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يُستحب لمن نوى الأضحية ألا يأخذ من شعره أو أظافره شيئًا مع دخول شهر ذي الحجة، التزامًا بما ورد في السنة النبوية.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الفقهاء اختلفوا حول حكم هذا الأمر، حيث ذهب الحنفية إلى الجواز، بينما رأى الشافعية الكراهة، وذهب الحنابلة إلى المنع.

وأشار إلى أن الفتوى المستقرة تؤكد أنه لا إثم على من أخذ من شعره أو أظافره، وأن الأضحية تظل صحيحة ولا تتأثر بذلك.

وأضاف أن الأفضل والأكمل هو الامتناع عن ذلك اقتداءً بالسنة، موضحًا أن الحكمة من هذا الحكم تتمثل في التشبه ببعض أحوال الحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن هذا الحكم لا يشمل باقي الأمور، حيث لا يُمنع المضحي من الطيب أو العلاقة الزوجية خلال هذه الفترة.

وشدد أمين الفتوى على أن الالتزام بالسنة مستحب، بينما تبقى الأضحية صحيحة في جميع الأحوال.

ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة دار الإفتاء أحكام الأضحية

