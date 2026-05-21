أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، ضبط نحو 3 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية موسعة بمركز منفلوط.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وترأسها المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، والدكتور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، بمشاركة عدد من مسؤولي التموين والجهات الرقابية المختصة.

مشاركة الجهات الرقابية وسلامة الغذاء

شارك في الحملة عبد الرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومحمد صلاح الدين قوشتي، ومحمود محمد أحمد من مأموري الضبط القضائي، إلى جانب ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء والطبيب البيطري المختص.

ضبط مخزن يعمل دون ترخيص

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة استهدفت مخزنًا غير مرخص بدائرة بندر منفلوط، حيث عُثر بداخله على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط سلع مجهولة المصدر

كما أسفرت الحملة عن ضبط طنين من كسر الأرز دون بيانات أو فواتير، بالإضافة إلى طن من البهارات المطحونة مجهولة المصدر، في مخالفة واضحة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للتداول.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت مديرية التموين بأسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، ضمن جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.