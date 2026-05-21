أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن المسؤولين الموالين لحزب الله يشملون أفرادًا متغلغلين في قطاعات البرلمان والجيش والأمن اللبناني، ويسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الجماعة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل.

وأكد بيسنت، أن وزارة الخزانة ستواصل اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون حزب الله من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم".

وأضافت الخزانة الأمريكية أن حزب الله يعتمد على شبكة من الممثلين السياسيين، من بينهم أعضاء في البرلمان، لخدمة مصالحه وتجاهل دعوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه واحترام سيادة الدولة.

وأشارت إلى أن من بين المدرجين على قائمة العقوبات كلًا من محمد عبد المطلب فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لارتباطهم بحزب الله أو العمل نيابة عنه.

أمريكا تفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان

كما شملت العقوبات السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني، إضافة إلى المسؤولين الأمنيين أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفوي، وخطار ناصر الدين، وسمير حمادي، بتهمة تقديم دعم مادي أو أمني أو استخباراتي لحزب الله.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل تجميد جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، إضافة إلى حظر المعاملات المالية المرتبطة بهم.