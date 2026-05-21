استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، ويارا قاسم، والدكتور أيمن زهري، وأحمد بدوي، أعضاء المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، إلى جانب نهى خليفة، منسقة الشؤون الحكومية بالمفوضية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم الجهود المتعلقة بقضايا اللاجئين وتعزيز حماية حقوقهم، في إطار التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.