ينقص أجر الحاج.. أزهري: لا تنشغلوا بالتصوير داخل الحرم أثناء الحج

كتب : حسن مرسي

10:25 م 21/05/2026

الكعبة المشرفة

قال الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، إن على الحجاج أن يستمتعوا بكل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام، مؤكدًا أن الانشغال بالتصوير داخل الحرم يُفقدهم روح العبادة.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره على قناة "الشمس"، أن النظر إلى الكعبة عبادة في حد ذاته، مشيرًا إلى أن بعض الحجاج ينشغلون بأمور تُبعدهم عن الخشوع والتقرب إلى الله.

وأوضح أن المسلم ينبغي أن يركز تفكيره في أداء الشعائر والطاعات، وألا يصرف ذهنه إلى أمور دنيوية أو مظهرية، لأن الحج فرصة للتطهر الروحي والارتقاء الإيماني.

وتابع أن الانشغال بالتصوير أو توثيق اللحظات قد يحرم الحاج من لذة العبادة، قائلًا: "الكعبة تُرى لتُعبد لا لتُصوَّر، والعبادة أولى من المشهد".

وتدخل الشيخ عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، مؤكدًا أن من ينشغل بتصوير الكعبة أو كتابة الأسماء أثناء المناسك دون تركيز في العبادة، فإن أجره ينقص في هذه الحالة.

وشدد "النجار"، على أن مثل هذه الأفعال تُضعف روحانية الحج، داعيًا الحجاج إلى ترك الانشغال بالدنيا والتركيز على العبادة والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة.

وأكد أن الحج عبادة قلبية قبل أن يكون مظهرًا خارجيًا، وأن أعظم ما يقدمه الحاج هو إخلاص النية لله، والابتعاد عن كل ما يشغله عن ذكره وطاعته.

الأزهر الشريف التصوير داخل الحرم موسم الحج

