أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن ما يُثار بشأن بيع المطارات المصرية "غير صحيح"، قائلًا: "المطارات أصول سيادية ولن تُباع أبدًا".

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "ما حدث أمر معمول به في دول العالم، من خلال التعاون مع القطاع الخاص".

وتابع الحفني: "قمنا بمنح حق الامتياز في مطار الغردقة، وتم ذلك بآلية دقيقة، وسنقدم للبرلمان عرضًا كاملًا للامتياز والحقوق الكاملة، وسنوضح ماذا سنفعل بشأن العمالة، لأنه سؤال مهم وستتم الإجابة عليه، وكذلك ما إذا كانت أسعار الخدمات سترتفع أم لا، وهذا أيضًا سؤال ستتم الإجابة عليه".

وأضاف الوزير: "منذ 3 أشهر ونحن نعمل على عقد الامتياز. لدينا 23 مطارًا، 7 منها فقط تحقق أرباحًا، بينما الباقي يخسر ونقوم بدعمه".

وأشار إلى أن الوزارة استثمرت 6 مليارات جنيه في مطار العريش، رغم أنه لم يبدأ العمل بعد، مضيفًا: "هذه أموال نضخها في المطارات للتطوير، كما أن الأموال التي تم ضخها في تجهيز المطارات خلال العام ونصف العام الماضيين تتجاوز 18 مليار جنيه، والعائد لن نحصل عليه الآن".

وعن قدرة المطارات المصرية على استيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، قال وزير الطيران: "مطاراتنا ستستوعب 30 مليون سائح بسهولة تامة، ولن تكون عائقًا، بل ستزيد طاقتها الاستيعابية على ذلك".

إعلان المطارات المطروحة للإدارة في ديسمبر

وأعلن الوزير أنه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل سيتم إعلان المطارات التي ستُسند إدارتها وتشغيلها إلى المستثمرين.

وقال: "سنعلن تفاصيل عقد الامتياز، ونمنح كل شيء حقه، والحكومة لا تُخفي شيئًا".

وأوضح الوزير أن الجدل الدائر حول مطار الغردقة يمثل "تجربة" بالنسبة للحكومة، مضيفًا: "بعدها سنتجه إما إلى مطار سفنكس أو مطار شرم الشيخ، والأولوية للذهاب إلى سفنكس بدلًا من استثمار 7 مليارات جنيه، ثم يأتي المستثمر ليبدأ التشغيل مباشرة".