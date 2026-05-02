إعلان

حقيقة منع الكراتين بالمطارات.. بيان رسمي يحسم الجدل

كتب : محمد أبو بكر

12:46 م 02/05/2026

مطار القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الشركة المصرية للمطارات، حقيقة حظر استخدام "الكراتين" داخل المطارات المصرية.

ونفت الشركة المصرية للمطارات، وفق بيان اليوم، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر استخدام "الكراتين" داخل المطارات المصرية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن.

وأكدت الشركة، برئاسة الطيار وائل النشار، أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار المغلوطة؛ للحفاظ على استقرار العمل داخل المطارات ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين والمسافرين.

444

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر للطيران المطارات المصرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل