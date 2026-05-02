كشفت الشركة المصرية للمطارات، حقيقة حظر استخدام "الكراتين" داخل المطارات المصرية.

ونفت الشركة المصرية للمطارات، وفق بيان اليوم، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر استخدام "الكراتين" داخل المطارات المصرية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن.

وأكدت الشركة، برئاسة الطيار وائل النشار، أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار المغلوطة؛ للحفاظ على استقرار العمل داخل المطارات ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين والمسافرين.