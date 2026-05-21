باكستان تشيد بجهود مصر وقطر وتركيا وأمريكا لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

11:05 م 21/05/2026

مندوب باكستان بمجلس الأمن، عاصم افتخار أحمد

نيويورك (أ ش أ)

أشادت باكستان بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للحفاظ على الحوار ومنع التدهور في الوضع بالشرق الأوسط.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الشرق الأوسط وبخاصة الوضع فى قطاع غزة ، إن باكستان بوصفها عضواً في مجموعة الدول العربية والإسلامية الثماني، تواصل انخراطها الفاعل، بما يتماشى مع مواقف دولة فلسطين والتوافق العربي الأوسع.

ودعا السفير الباكستاني إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مع ضرورة التحقق من الالتزام الكامل به وضمان مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ بنوده.

وحذر من أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوض بشكل خطير فرص تحقيق حل الدولتين، ويزيد من تعقيد جهود التهدئة والتسوية السياسية في المنطقة.

باكستان قطاع غزة الأمم المتحدة دونالد ترامب خطة السلام الشرق الأوسط

