ماذا تأكل بين الوجبات؟ 5 أطعمة خفيفة تضبط مستوى السكر

الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لا يعتمد فقط على الأدوية أو تقليل الحلويات، بل يبدأ من القرارات الغذائية الصغيرة التي تتخذ خلال اليوم، خاصة بين الوجبات الرئيسية، فالاختيارات العشوائية مثل المخبوزات المصنعة أو الوجبات السريعة قد تمنح شعورا مؤقتا بالشبع، لكنها غالبا تؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى الجلوكوز، وهو ما ينعكس على الطاقة والتركيز والشهية.

وبحسب تقرير نشره موقع هيلث، فإن الوجبات الخفيفة التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية تساعد في إبطاء امتصاص السكر داخل الجسم، ما يساهم في الحفاظ على استقرار الجلوكوز لفترة أطول ويقلل الشعور بالجوع المفاجئ.

ما فوائد المكسرات؟

وتعد المكسرات مثل اللوز والجوز من الخيارات المفيدة أيضا، لاحتوائها على دهون غير مشبعة ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم، والتي ترتبط بتحسين استجابة الجسم للأنسولين ودعم صحة القلب.

هل الزبادي الطبيعي مع التوت يضبط السكر؟

ومن بين أفضل الخيارات الصحية التي ينصح بها الخبراء، يأتي الزبادي الطبيعي مع التوت، لاحتوائه على نسبة جيدة من البروتين إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم.

هل البيض المسلوق يقلل الرغبة في تناول السكريات؟



ويحتل البيض المسلوق مكانة مهمة ضمن الوجبات المناسبة لضبط الشهية، بفضل غناه بالبروتين وقدرته على منح إحساس طويل بالشبع، ما يقلل الرغبة في تناول السكريات لاحقا.

ما فوائد الكرفس مع زبدة المكسرات؟



كما يعد الكرفس مع زبدة المكسرات من الخيارات السريعة والمشبعة، إذ يوفر مزيجا من الألياف والدهون الصحية التي تساعد على تقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات.

فوائد تناول الخضروات الطازجة مع الحمص



كذلك توفر الخضروات الطازجة مع الحمص مزيجا متوازنا من البروتين النباتي والألياف، ما يساعد على رفع مستوى السكر تدريجيا بدلا من الارتفاع السريع والمفاجئ.

تحذير من هذه الأطعمة



في المقابل، يحذر الخبراء من بعض الوجبات التي تبدو خفيفة لكنها تسبب ارتفاعا سريعا في السكر، مثل رقائق البطاطس، والمخبوزات الصناعية، والحلوى، والعصائر المحلاة، والمثلجات، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات سريعة الامتصاص.

اقرأ أيضا:

تحمي من فقر الدم.. 9 أطعمة غنية بالحديد

مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم وأخرى ترفعه.. احذر هذه العادات

احذر.. 5 أضرار على قلبك عند الإفراط في تناولها اللحوم المصنعة