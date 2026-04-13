وزير الطيران يكشف موعد إلغاء كارت الجوازات للمصريين بكافة المطارات

كتب : محمد أبو بكر

04:14 م 13/04/2026 تعديل في 04:27 م

مسافرين صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، عن تفاصيل جديدة بشأن إلغاء كارت الجوازات للمصريين.

قال "الحفني"، في تصريحات تليفزيونية، إنه إلغاء كارت الجوازات للمصريين بدأ تجريبيا في فبراير، ومن يوم السبت 11 أبريل تم سفر وعودة جميع الركاب المصريين بدون كروت من مطار القاهرة، وسيطبق القرار تدريجيا على كافة مطارات الجمهورية.

وشدد الدكتور سامح الحفني على أن إلغاء الكارت مرتبط بأحكام قضائية ومواقف أمنية وبيانات الركاب، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستشمل الركاب غير المصريين بعد اكتمال النظام.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت أنه مع انطلاق اللحظات الأولى من صباح السبت 11 أبريل 2026، بدأ العمل بقرار إلغاء كارت الجوازات الورقي، للركاب المصريين في السفر والوصول، بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر بالمطاات المصرية.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذه الخطوة تهدف لتطوير منظومة السفر، وتقليل زمن إنهاء الإجراءات بجميع صالات السفر والوصول، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المسافرين والسائحين.

وأشار وزير الطيران، إلى أن هذا الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الخدمات المقدمة لرواد المطارات المصرية بشكل عام، ومطار القاهرة الدولي بشكل خاص.

وأعلن وزير الطيران، عن تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

