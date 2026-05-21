قبل عيد الأضحى.. حملات مكثفة لمتابعة جاهزية مجازر أسيوط (صور)

كتب : محمود عجمي

11:06 م 21/05/2026
كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الجاهزية بالمجازر الحكومية وتوفير خدمات الذبح تحت إشراف بيطري كامل، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة.

جولات ميدانية لمتابعة جاهزية المجازر

وفي إطار الاستعدادات، أجرت لجنة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم جولة تفقدية داخل مجزر إسكندرية التحرير بمدينة أسيوط، لمتابعة مستوى التجهيزات والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية استعدادًا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

خطة رقابية مكثفة خلال العيد

وأكد الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن المديرية وضعت خطة متكاملة لتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على جميع المجازر الحكومية، مع استمرار المرور الميداني للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

ضمان سلامة اللحوم وحماية المواطنين

وأوضح مدير المديرية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من وصول لحوم سليمة وآمنة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال عمليات الذبح والتداول.

خدمات ذبح مجانية داخل المجازر الحكومية

وأشار مدير المديرية إلى أن المجازر الحكومية ستقدم خدمات الذبح مجانًا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف تشجيع الذبح داخل المجازر الرسمية والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، بما يضمن تطبيق معايير السلامة والصحة العامة.

طب بيطري أسيوط عيد الأضحى المجازر الحكومية ذبح الأضاحي

