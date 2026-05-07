إعلان

تخفيضات تصل لـ50%.. مصر للطيران تحتفل بمرور 94 عامًا على تأسيسها

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:12 م 07/05/2026

شركة مصر للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إطلاق عرض استثنائي يتضمن خصومات تصل لـ50% على أسعار تذاكر الرحلات الجوية إلى مختلف الوجهات الدولية، وذلك احتفالًا بمرور 94 عامًا على تأسيسها، والذي يوافق السابع من مايو من كل عام.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العرض يشمل شبكة رحلاتها الواسعة حول العالم، في خطوة تستهدف تعزيز حركة السفر وتنشيط السياحة، إلى جانب تقديم مزايا تنافسية لعملائها.

وأوضحت أن إمكانية حجز التذاكر المخفضة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، حيث يبدأ الحجز اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى 21 يونيو 2026، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة للعرض.

يأتى هذا العرض ضمن استراتيجية مصر للطيران لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وتقديم خدمات سفر متميزة بأسعار تنافسية، بما يعكس تاريخها العريق ومكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر للطيران تخفيضات الرحلات الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
أمين "الأعلى للآثار" لـ"مصراوي": هناك مواقع لا تحقق دخلاً ومع ذلك نعمل
أخبار مصر

أمين "الأعلى للآثار" لـ"مصراوي": هناك مواقع لا تحقق دخلاً ومع ذلك نعمل
بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
زووم

بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان
أخبار المحافظات

الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا