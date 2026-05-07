أعلنت شركة مصر للطيران، عن إطلاق عرض استثنائي يتضمن خصومات تصل لـ50% على أسعار تذاكر الرحلات الجوية إلى مختلف الوجهات الدولية، وذلك احتفالًا بمرور 94 عامًا على تأسيسها، والذي يوافق السابع من مايو من كل عام.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العرض يشمل شبكة رحلاتها الواسعة حول العالم، في خطوة تستهدف تعزيز حركة السفر وتنشيط السياحة، إلى جانب تقديم مزايا تنافسية لعملائها.

وأوضحت أن إمكانية حجز التذاكر المخفضة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، حيث يبدأ الحجز اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى 21 يونيو 2026، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة للعرض.

يأتى هذا العرض ضمن استراتيجية مصر للطيران لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وتقديم خدمات سفر متميزة بأسعار تنافسية، بما يعكس تاريخها العريق ومكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي.