قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الصادرات المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 40 مليار دولار في 2024، إلا أن حجم الصادرات تجاوز 48 مليار دولار خلال العام الماضي.

مدبولي: استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار بأحد المصانع

أوضح رئيس الوزراء، خلال جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، أن ما شاهده داخل المصانع يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أحد المصانع التي زارها تحدث عن استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وهو نموذج واحد فقط ضمن عدد من المصانع التي تشهد توسعات وخططًا استثمارية كبيرة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن المصانع السبعة التي شملتها الجولة تمتلك خططًا للتوسع واستثمارات إضافية تتخطى مليارات الجنيهات، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الصناعي.