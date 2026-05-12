قال حسن رداد، وزير العمل، إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تحظى باهتمام ودعم كامل من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بشأن دعم وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل.

وزير العمل: تشكيل لجنة مشتركة لتسريع دمج ذوي الهمم في سوق العمل

أعلن وزير العمل، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للبدء الفوري في تنفيذ أوجه التعاون الخاصة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز خطط الدمج والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق فرصًا حقيقية للتشغيل اللائق في مختلف المحافظات.

وحدات تدريب متنقلة ومناهج متخصصة لذوي الهمم

وجّه وزير العمل بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة، مع توفير مناهج تدريبية متخصصة تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى تخصيص مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة لتأهيل ذوي الهمم على المهن المطلوبة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لهم من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني.

شهادات قياس المهارة ومزاولة الحرفة مجانًا

أكد حسن رداد، أن الوزارة تواصل إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص حصولهم على وظائف مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

كما شدد على أهمية توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت المختلفة، لمتابعة الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات والشركات.

وأكد كذلك تكثيف حملات التوعية لأصحاب الأعمال بأهمية تنفيذ أحكام القانون الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج داخل بيئات العمل المختلفة.

إيمان كريم: الدولة تنظر لقضايا ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، لدعم جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تشغيل لائقة لهم.

وأوضحت أن الدولة المصرية تنظر إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا وحقوقيًا أصيلًا، وليس مجرد واجب إنساني فقط.

إيمان كريم: مصر شهدت طفرة كبيرة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة

أضافت أن مصر شهدت طفرة كبيرة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى سبعة محاور رئيسية تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي والإتاحة والتمكين السياسي والثقافي.

إيمان كريم: 37 ألف فرصة عمل لذوي الهمم خلال 4 سنوات

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود الدولة أسهمت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة.

وأوضحت أن الدولة حققت تطورًا غير مسبوق في منظومة التعليم الدامج، مؤكدة أن الدمج والتمكين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.