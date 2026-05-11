إعلان

وزيرا العمل والخارجية يبحثان فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج

كتب : محمد أبو بكر

06:09 م 11/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزيرا العمل والخارجية يبحثان فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج (1)
  • عرض 5 صورة
    وزيرا العمل والخارجية يبحثان فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج (2)
  • عرض 5 صورة
    وزيرا العمل والخارجية يبحثان فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج (3)
  • عرض 5 صورة
    وزيرا العمل والخارجية يبحثان فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الدكتورة سمر الأهدل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بدعم التشغيل والتوسع في فرص العمل بالخارج أمام العمالة المصرية المدربة.

"رداد": ربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الخارجية

أكد وزير العمل أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العمل والخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف التدريب المهني من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب باحتياجات أسواق العمل الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإعداد كوادر مصرية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة للمنافسة في الأسواق الدولية.

وناقش الجانبان آليات التنسيق مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج، لرصد احتياجات أسواق العمل من التخصصات والمهن المختلفة، والعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وفتح مجالات جديدة أمام الشباب المصري.

وزارة العمل: توفير كوادر مدربة للمشروعات الخارجية

كما تناول اللقاء أهمية توفير كوادر مدربة للشركات الخاصة التي تنفذ مشروعات خارجية، والتعرف على احتياجاتها من العمالة الفنية والمهن المطلوبة، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب بحث فرص التوسع في أسواق العمل الأوروبية وغيرها من الدول التي تحتاج إلى كوادر مصرية مؤهلة.

رداد: تطوير التدريب المهني لتعزيز تنافسية العامل المصري

أكد وزير العمل استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تأهيل الشباب على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يعزز قدرة العامل المصري على المنافسة، ويدعم أهداف الدولة في التشغيل والتنمية الاقتصادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العمالة التدريب المهني فرص عمل للشباب وزارة العمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آي صاغة: الفجوة السعرية في سعر الذهب تقفز إلى 60 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: الفجوة السعرية في سعر الذهب تقفز إلى 60 جنيها
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
زووم

سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
أخبار مصر

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
زووم

أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
شئون عربية و دولية

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟