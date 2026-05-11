استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الدكتورة سمر الأهدل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بدعم التشغيل والتوسع في فرص العمل بالخارج أمام العمالة المصرية المدربة.

"رداد": ربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الخارجية

أكد وزير العمل أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العمل والخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف التدريب المهني من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب باحتياجات أسواق العمل الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإعداد كوادر مصرية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة للمنافسة في الأسواق الدولية.

وناقش الجانبان آليات التنسيق مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج، لرصد احتياجات أسواق العمل من التخصصات والمهن المختلفة، والعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وفتح مجالات جديدة أمام الشباب المصري.

وزارة العمل: توفير كوادر مدربة للمشروعات الخارجية

كما تناول اللقاء أهمية توفير كوادر مدربة للشركات الخاصة التي تنفذ مشروعات خارجية، والتعرف على احتياجاتها من العمالة الفنية والمهن المطلوبة، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب بحث فرص التوسع في أسواق العمل الأوروبية وغيرها من الدول التي تحتاج إلى كوادر مصرية مؤهلة.

رداد: تطوير التدريب المهني لتعزيز تنافسية العامل المصري

أكد وزير العمل استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تأهيل الشباب على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يعزز قدرة العامل المصري على المنافسة، ويدعم أهداف الدولة في التشغيل والتنمية الاقتصادية.