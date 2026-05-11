فؤاد عودة: المريض "رقم صفر" أصيب بـ هانتا خارج السفينة المنكوبة

كتب : داليا الظنيني

02:00 ص 11/05/2026

الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إن المريض رقم صفر المصاب بفيروس هانتا لم يكن داخل السفينة كما أشيع، بل دخل إليها وهو مصاب مسبقًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، أن الإصابة لم تكن نتيجة وجود قوارض داخل السفينة، وإنما بسبب انتقال العدوى من خارجها.

وأوضح أن فيروس هانتا يختلف كليًا عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة انتشاره بين البشر ضعيفة جدًا، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تفشٍ واسع.

وأشار إلى أن الأعراض الخاصة بالمرض قد تظهر بعد فترة طويلة تصل إلى ثمانية أسابيع، وهو ما يجعل متابعة الحالات أمرًا ضروريًا لتحديد مصدر العدوى بدقة.

وشدد الدكتور عودة على أن المرض لا يوجد له أي لقاح حتى الآن، وأن التعامل الطبي يقتصر على علاج الأعراض المصاحبة مثل الحمى وآلام الجسم والمضاعفات المحتملة.

وأكد أن هذه المعلومات تأتي في إطار التوضيح العلمي للرأي العام، مشيرًا إلى أن الرابطة الطبية تتابع التطورات بشكل مستمر وتعمل على نشر الوعي حول طبيعة الفيروس وطرق التعامل معه.

