تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن خطة واستعدادات التعامل مع فيروس "هانتا" الذي أثار حالة من القلق في الأوساط الصحية الدولية، وظهور إصابات في بعض الدول المجاورة.

وأشار "زين الدين"، بحسب بيانه، الأحد، إلى أن وزارة الصحة والسكان، كشفت أن الوضع في مصر مستقر، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة "بفيروس هانتا"، معلنة استمرار أعمال الترصد الوبائي والمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

وقال النائب محمد زين الدين، إنه مع بدء تسجيل حالات إصابة في الدول المجاورة، فإنه لابد من الحكومة وضع خطة عاجلة للتصدي والمواجهة.

شدد عضو مجلس النواب، على الحكومة اتخاذ ما يلزم في تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، للتعامل مع أي حالات مشتبه في إصابتها.

وطالب النائب الحكومة بتكثيف حملات التوعية، للتعريف بالفيروس، ولتجنب أي أسباب قد تؤدي للإصابة بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.