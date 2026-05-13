أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المخاوف من تحول فيروس "هانتا" إلى جائحة عالمية تشبه "كوفيد-19" هي مخاوف غير واقعية، واصفاً احتمال حدوث ذلك بـ "الصفر".

وأرجع ذلك إلى الخصائص البيولوجية للفيروس التي تجعل انتقاله بين البشر ضعيفاً للغاية، حيث يتطلب انتشار العدوى احتكاكاً مباشراً ووثيقاً جداً.

وقال عودة، خلال حديثه عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية مارينا المصري، إن هذا الفيروس ليس جديداً على الساحة الطبية، بل هو معروف منذ عقود. وأشار إلى أن الدراسات الجينية الأخيرة أكدت استقرار الفيروس، حيث تبين أن 99% من سلالاته الحالية، وتحديداً سلالة "آنديز"، لا تزال مطابقة جينياً للنسخ التي ظهرت في عام 1995، مما ينفي وجود طفرات مقلقة.

وأوضح أن مستودع الفيروس الأساسي هو القوارض، ولا سيما الفئران التي تعيش في الأوساط الزراعية، المناطق الريفية، والمباني المهجورة.

كما أشار إلى أن الفيروس يمتلك 38 سلالة مختلفة، إلا أن سلالة "آنديز" هي الوحيدة التي تمتلك القدرة على القفز من الفئران إلى بني البشر، مما يحد من نطاق خطورته الجغرافية والبيئية.

وذكر عودة في ختام تصريحاته أن مفتاح الوقاية من "هانتا" يكمن في السيطرة البيئية، مشدداً على أن الحد من انتشار الفئران وتحسين الظروف الصحية في المناطق المعرضة هما الخط الدفاعي الأول. وأكد أن تقليل الاحتكاك المباشر بهذه القوارض ينهي عملياً فرص تفشي الفيروس بشكل واسع.