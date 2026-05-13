إعلان

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: انتقال فيروس "هانتا" بين البشر شبه معدوم

كتب : داليا الظنيني

10:17 م 13/05/2026

الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المخاوف من تحول فيروس "هانتا" إلى جائحة عالمية تشبه "كوفيد-19" هي مخاوف غير واقعية، واصفاً احتمال حدوث ذلك بـ "الصفر".

وأرجع ذلك إلى الخصائص البيولوجية للفيروس التي تجعل انتقاله بين البشر ضعيفاً للغاية، حيث يتطلب انتشار العدوى احتكاكاً مباشراً ووثيقاً جداً.

وقال عودة، خلال حديثه عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية مارينا المصري، إن هذا الفيروس ليس جديداً على الساحة الطبية، بل هو معروف منذ عقود. وأشار إلى أن الدراسات الجينية الأخيرة أكدت استقرار الفيروس، حيث تبين أن 99% من سلالاته الحالية، وتحديداً سلالة "آنديز"، لا تزال مطابقة جينياً للنسخ التي ظهرت في عام 1995، مما ينفي وجود طفرات مقلقة.

وأوضح أن مستودع الفيروس الأساسي هو القوارض، ولا سيما الفئران التي تعيش في الأوساط الزراعية، المناطق الريفية، والمباني المهجورة.

كما أشار إلى أن الفيروس يمتلك 38 سلالة مختلفة، إلا أن سلالة "آنديز" هي الوحيدة التي تمتلك القدرة على القفز من الفئران إلى بني البشر، مما يحد من نطاق خطورته الجغرافية والبيئية.

وذكر عودة في ختام تصريحاته أن مفتاح الوقاية من "هانتا" يكمن في السيطرة البيئية، مشدداً على أن الحد من انتشار الفئران وتحسين الظروف الصحية في المناطق المعرضة هما الخط الدفاعي الأول. وأكد أن تقليل الاحتكاك المباشر بهذه القوارض ينهي عملياً فرص تفشي الفيروس بشكل واسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس هانتا وباء عالمي كوفيد 19

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
حوادث وقضايا

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا