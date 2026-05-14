نفى مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود حالات إصابة بفيروس هانتا بين السائحين داخل مصر، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي بيانات رسمية.

وأضاف "المصدر" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن جميع المنشآت السياحية والفندقية تعمل وفق منظومة متابعة صحية دقيقة، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالفيروس بين السائحين حتى الآن.

وتابع أن الوزارة تعمل في تنسيق دائم مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة أي مستجدات تتعلق بالأوضاع الصحية العالمية، خاصة ما يرتبط بالأمراض المعدية أو الفيروسات الموسمية، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية من خلال قنوات الاتصال الرسمية بين الجانبين.

خطة وقائية داخل القطاع السياحي

كشف "المصدر المسؤل" أن وزارة السياحة والآثار تتبنى خطة وقائية شاملة تستهدف تعزيز إجراءات السلامة الصحية داخل الفنادق والمنشآت السياحية، تتضمن تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم، وتكثيف التوعية للعاملين بالقطاع السياحي بطرق الوقاية والتعامل مع أي حالات اشتباه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع، وتعزيز ثقة الأسواق السياحية في المقصد المصري.

ودعا "المصدر" المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.

الصحة: الفيروس قديم ونادر الانتشار بين البشر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في سياق متصل، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا، بل تم اكتشافه منذ عام 1978، موضحًا أن معدلات الإصابة عالميًا تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف حالة سنويًا في بعض الدول.

وأشار إلى أن الفيروس لم يشهد أي تحورات تجعله أكثر خطورة أو قدرة على الانتشار، وأن مصدر العدوى الأساسي يرتبط بالقوارض ومخلفاتها، وليس بالانتقال المباشر بين البشر إلا في حالات نادرة جدًا.

وأوضح أن انتقال الفيروس بين الأشخاص يظل محدودًا للغاية ويتطلب مخالطة مباشرة لفترات طويلة، لافتًا إلى أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن منظومة الترصد الوبائي تعمل بكفاءة عالية لرصد أي حالات مشتبه بها، وأن جميع الإجراءات الوقائية مطبقة بشكل كامل لضمان سلامة المواطنين والسائحين على حد سواء.

