كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد بشأن نقل مستشفى أم المصريين من موقعها بمحافظة الجيزة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت من المواطنين حول هذا الأمر، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو تطوير للمستشفى، وليس نقلًا أو إغلاقًا.

وأضاف موسى أن مستشفى أم المصريين اسم له تاريخ مثل قصر العيني، مؤكدًا أنه لن يتم نقل المستشفى، وأن ما يجري حاليًا هو أعمال تطوير فقط.

وأشار إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار زار المستشفى ووجّه بدراسة زيادة أدوار مبنى العيادات، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير الخدمات وليس تقليصها.

وتابع أحمد موسى أن وزير الصحة قام اليوم بعدة جولات ميدانية لعدد من المستشفيات التابعة للوزارة، حيث زار مستشفى أم المصريين، ومستشفى بولاق، ومستشفى الصدر بالعباسية، مؤكدًا أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل وتقييم الاحتياجات الفعلية للمستشفيات.

وشدد موسى على أن ما يتم تداوله حول نقل المستشفى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة. وأوضح أن أعمال التطوير تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتوسعة العيادات لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين.

وأكد على أن وزارة الصحة حريصة على تطوير المنظومة الصحية بالكامل، وأن مستشفى أم المصريين ستظل تقدم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل بعد الانتهاء من أعمال التطوير، مؤكدًا أن المستشفى تحمل اسمًا عريقًا وتاريخًا طويلًا في خدمة المجتمع.



