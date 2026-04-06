الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات

كتب : أحمد العش

10:02 م 06/04/2026

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أكدت أن قطاع السياحة في مصر لم يتأثر بشكل ملحوظ جراء التطورات والصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي

وأشارت الصحيفة إلى استمرار حركة الرحلات الجوية بشكل طبيعي ومنتظم عبر المطارات الرئيسية، بما في ذلك مطارات القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية وبرج العرب والغردقة والأقصر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المقاصد السياحية المصرية الرئيسية تُعتبر آمنة تمامًا، وتشمل القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية، إلى جانب مدينتي شرم الشيخ والغردقة على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة عدم وجود أي ظروف استثنائية تستدعي إلغاء الرحلات السياحية أو طلب استرداد قيمة الحجوزات.

السياحة المصرية قطاع السياحة إيران وأمريكا الإندبندنت البريطانية

