أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية.

أضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها "فيسبوك"، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

يذكر أن الهيئة أكدت أمس الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية أكدت بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة أنه توجد أيضا بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.