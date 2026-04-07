تواصل الدولة تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، والذي يجري تنفيذه بأيادٍ مصرية من مهندسين وعمال، في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي تنفيذ المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، بما يخفف من الازدحام المروري ويحد من الانبعاثات الضارة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع

تشمل المرحلة الأولى من الخط الرابع، والتي تنفذها شركات مصرية وطنية كبرى، (المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، بطول 19 كيلومترًا تضم 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية واحدة).

وتمتد من غرب الطريق الدائري عند مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة التي تتقاطع مع الخط الثاني، ثم محطة الملك الصالح لربط الخط الأول، وتنتهي المرحلة بمحطة الفسطاط.

تقدم أعمال الحفر النفقي

تشهد المرحلة الأولى تقدمًا ملحوظًا في أعمال الحفر النفقي باستخدام 4 ماكينات حفر عملاقة، حيث تم الانتهاء من مراحل متقدمة بعدة مواقع، إذ وصلت إحدى الماكينات إلى محطة المتحف المصري الكبير، وأخرى في طريقها للأهرامات، بينما وصلت ماكينتان إلى محطتي مدكور والطالبية.

ويجري حاليًا تجميع ماكينتي حفر جديدتين بالجزء الثاني من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر من محطة الفسطاط خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن تبدأ أعمال الحفر في اتجاه محطة الملك الصالح، ضمن خطة زمنية محددة للتنفيذ.

المرحلة الثانية.. ربط أوسع بالقاهرة الجديدة

تتضمن المرحلة الثانية من المشروع، والتي لا تزال قيد الدراسة، امتدادًا بطول 26.9 كيلومترًا، تضم 21 محطة، وتربط بين الفسطاط والقاهرة الجديدة، مرورًا بعدة محاور رئيسية مثل شارع النصر ومدينة نصر، مع تحقيق تكامل مع مونوريل شرق النيل، وصولًا إلى ورشة عمرة الخط بالقرب من طريق القاهرة – السويس.

المرحلة الثالثة والرابعة.. توسع مستقبلي

تشمل الخطط المستقبلية تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 16.3 كيلومترًا لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع الربط بمونوريل غرب النيل.

ويجري العمل على المرحلة الرابعة التي تمتد بطول 38.7 كيلومترًا، لتصل إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مع ربطها بالقطار الكهربائي الخفيف، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل الحديثة.

أهمية المشروع في خدمة المواطنين

يسهم الخط الرابع لمترو الأنفاق في ربط مناطق حيوية مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، وجامعة الأزهر، إضافة إلى القاهرة الجديدة، ما يوفر وسيلة نقل آمنة وسريعة لملايين المواطنين.

ومن المتوقع أن يخدم الخط الرابع لمترو الأنفاق نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتماله، ليصبح أحد أهم شرايين النقل الجماعي في مصر، وداعمًا رئيسيًا لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وتحسين جودة الحياة.

