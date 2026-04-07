إعلان

طقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة


كتب- محمد فتحي:

01:40 ص 07/04/2026

أمطار ورياح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على أغلب المناطق.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20٪؜ تقريبا على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد أيضا رياح تنشط على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

يذكر أن الهيئة أكدت أمس الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية أكدت بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة أنه توجد أيضا بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

