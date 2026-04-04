نظَّم قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس فاعليات اليوم الثقافي الصيني، بحضور لو تشون شنغ، الوزير المفوض والمستشار التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور كبير من طلاب القسم، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة يمنى صفوت القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن، والدكتورة هالة سيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور حسانين فهمي حسين رئيس قسم اللغة الصينية.

ورحبت الدكتورة يمنى صفوت القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، بوفد السفارة الصينية، معربةً عن سعادتها بتنظيم هذه الفاعلية الثقافية المتميزة، ومشيدةً بالدور الذي يقوم به قسم اللغة الصينية في دعم التواصل الثقافي والعلمي بين مصر والصين، من خلال الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها القسم، والتي تُسهم في تعزيز جسور التعاون بين البلدين.

وألقى الدكتور حسانين فهمي حسين رئيس قسم اللغة الصينية، كلمةً رحب خلالها بالمستشار التعليمي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه المكتب التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة لقسم اللغة الصينية بالكلية، ومؤكدًا اعتزاز القسم بتنظيم هذا الحدث الثقافي الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.

70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والصين

وأشار حسين إلى أن تنظيم اليوم الثقافي الصيني يأتي تزامنًا مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والصين، وما تشهده هذه العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدًا الدور المحوري الذي يضطلع به قسم اللغة الصينية بكلية الألسن في دعم وتعزيز هذه العلاقات من خلال إعداد كوادر متميزة من الخريجين يسهمون بفاعلية في مجالات الترجمة والثقافة والاقتصاد والتبادل العلمي بين البلدَين.

وأعرب لو تشون شنغ الوزير المفوض والمستشار التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في فاعليات اليوم الثقافي الصيني بكلية الألسن، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الصينية- المصرية، ومشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحتلها قسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس باعتباره أعرق وأكبر قسم لتدريس اللغة الصينية في مصر والعالم العربي والمنطقة، مثمنًا الدور الذي يقوم به في تخريج أجيال من المتخصصين في اللغة والثقافة الصينية.

تكريم الطلاب الحاصلين على جوائز متميزة في مجال اللغة الصينية داخل مصر وخارجها

وتضمن برنامج اليوم الثقافي تقديم طلاب القسم عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي عكست جوانب من الثقافة الصينية، كما قام القسم بتكريم الطلاب الحاصلين على جوائز متميزة في مجال اللغة الصينية داخل مصر وخارجها.

وشهدت الفاعليات تنظيم معرض لإصدارات أعضاء هيئة التدريس بالقسم، إلى جانب عدد من الأجنحة الثقافية التي تضمنت فن الخط الصيني، والأطعمة الصينية، وفن قص الورق وغيرها من الأنشطة الثقافية التي لاقت إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا من الطلاب والحضور.

