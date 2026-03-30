أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لعدد من المنح العلمية المتميزة التي يقدمها المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) لعام 2026.

وأضافت أكاديمية البحث العلمي أن مجالات المنح تشمل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك لطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب.

ودعت أكاديمية البحث العلمي الوزارة الباحثين المصريين إلى الاستفادة من هذه الفرص الدولية التي تسهم في تنمية قدراتهم البحثية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية العالمية.

وأشارت أنه وللراغبين في التقديم ومعرفة التفاصيل اضغط هنا، ⁠، وللاستفسارات اضغط هنا.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي.



