أعلنت نتائج تصنيف Times Higher Education لأكثر الجامعات دولية في العالم لعام 2026، والذي يُعد أحد أبرز المؤشرات العالمية الحديثة لقياس مدى انفتاح المؤسسات الأكاديمية وتكاملها مع المجتمع العلمي الدولي، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة 182 عالميًا في هذا التصنيف لعام 2026، مقارنة بالمرتبة 187 عالميًا في عام 2025.



جامعة القاهرة تضم 33 ألف طالب وافد

وتضم جامعة القاهرة أكثر من 33 ألف طالب وافد من أكثر من 110 دولة حول العالم، بما يؤكد جاذبيتها الدولية المتنامية. كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا باسم الجامعة أكثر من 7500 بحث خلال عام 2025 وفقًا لقاعدة بيانات Scopus، مع وصول نسبة التعاون الدولي في هذه الأبحاث إلى 48.1%، وهو ما يعكس قوة الشراكات البحثية الدولية واتساع نطاقها.

وعلى مستوى الجامعات المصرية، تُعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف لهذا العام، وفقًا لبيانات الجهة المُصدِرة، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الجامعة، حيث تواصل تصدرها المشهد الأكاديمي محليًا كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز حضورها الدولي من خلال الانخراط الفعّال في منظومة التعليم العالي العالمية. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز الشراكات الدولية، والانفتاح على مختلف الثقافات العلمية والبحثية.

ويستند تصنيف الجامعات الأكثر دولية إلى مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل نسبة الطلاب الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحجم التعاون البحثي الدولي، إلى جانب السمعة الأكاديمية العالمية، حيث يُمنح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا يبلغ 25%. وفي هذا السياق، نجحت جامعة القاهرة في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير بيئة تعليمية متعددة الثقافات تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.

رئيس جامعة القاهرة: تقدمنا انعكاس لرؤية مؤسسية

وصرّح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف THE للجامعات الأكثر دولية لعام 2026 يُمثل انعكاسًا مباشرًا لنجاح رؤية مؤسسية واضحة تستهدف ترسيخ مكانة الجامعة كمركز أكاديمي عالمي مفتوح على مختلف الثقافات العلمية، لافتًا إلى أن ما حققته الجامعة ليس مجرد تقدم في ترتيب دولي، بل هو ترجمة حقيقية لقدرتها على بناء شراكات بحثية فاعلة، واستقطاب طلاب وباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم نموذج تعليمي متعدد الثقافات يواكب المعايير الدولية ويُعزز من تنافسية خريجيها على المستوى العالمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في منظومة البحث العلمي بالجامعة، خاصة في مجال النشر الدولي والتعاون البحثي المشترك، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم الباحثين وتوفير بيئة بحثية محفزة تُعزز الابتكار وتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.



