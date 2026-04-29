القاهرة الساهرة.. المقاهي تنتفض فرحاً بعد إلغاء قرار إغلاق المحال التجارية

كتب : محمد لطفي

01:04 ص 29/04/2026
    عودة مقاهي القاهرة للعمل بكامل طاقتها (4)
    عودة مقاهي القاهرة للعمل بكامل طاقتها (3)
    عودة مقاهي القاهرة للعمل بكامل طاقتها (5)
    عودة مقاهي القاهرة للعمل بكامل طاقتها (2)

رصدت كاميرا "مصراوي"، أجواء عودة مقاهي القاهرة للعمل بكامل طاقتها، بعد إلغاء قرار إغلاق المحال التجارية والمولات في الساعة الحادية عشرة مساء.

وسادت أجواء من الفرح والارتياح بالمقاهي في مختلف المناطق، مساء اليوم، عقب إعلان الجهات المعنية إلغاء قرار الإغلاق الذي كان مقرراً، وعودة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن بشكل طبيعي.

واتخذت الحكومة قرارًا بغلق المحلات العامة وتوقف بعض الأنشطة في 28 من مارس الماضي، بقصد ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، وكان الموعد الأول عند تنفيذ القرار الـ 9 مساء طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الخميس والجمعة ليكون في الـ 10 مساء، وأصبح الموعد الرسمي للغلق قبل إعلان الحكومة رسميًا إلغاء قرار الغلق وعودة المواعيد لطبيعتها قبل أزمة الحرب الإيرانية.

وفي إطار قرارات الحكومة الخاصة بتنظيم مواعيد العمل، بدأت المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم العودة إلى العمل بالمواعيد الطبيعية المعتادة، بعد إلغاء قرار الغلق المبكر.

مواعيد غلق المحال ليالي القاهرة مقاهي القاهرة إغلاق المحال التجارية

