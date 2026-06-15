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اليوم.. محكمة جنايات بورسعيد تنظر قضية مقتل "عروس بورسعيد"

كتب : طارق الرفاعي

07:00 ص 15/06/2026
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    المتهمة بقتل عروس بورسعيد (1)
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    دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد٢

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تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك أمام دائرة جديدة.

نظر قضية مقتل "عروس بورسعيد"

تعود أحداث قضية "عروس بورسعيد" إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة بقتل "عروس بورسعيد"

وأقرت المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

وتأتي جلسة اليوم في إطار إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات بورسعيد، وسط ترقب واسع لوقائع المحاكمة واستكمال الإجراءات القانونية.

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