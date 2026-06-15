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بعد حادث البدرشين.. مصدر بالجيزة يكشف سبب عدم استكمال حواجز المريوطية

كتب : محمد أبو بكر

02:05 ص 15/06/2026

حادث البدرشين

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كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية في نطاق مركز البدرشين، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة ناجٍ وحيد من مستقلي السيارة.

قال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السيارة التي تعرضت للحادث كانت تقل عددًا من أقارب الضحايا من إحدى قرى مركز الصف، موضحًا أن الحادث وقع بالجانب الشرقي من ترعة المريوطية بين قريتي أبو صير والعزيزية، إذ تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمشاركة الأهالي من انتشال السيارة وجثامين المتوفين.

استكمال الحواجز الخرسانية للحد من الحوادث

أوضح المصدر، أن المنطقة تشهد تنفيذ مشروع تطوير شامل للمريوطية يتضمن أعمال تدبيش وتوسعة وإنشاء عددا من الكباري الجديدة، الأمر الذي استلزم إزالة بعض الحواجز القائمة في مواقع العمل.

وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والكباري بدأت بالفعل في تركيب الحواجز الخرسانية المؤقتة "نيوجيرسي" بالمناطق التي لا تشهد أعمال تنفيذ مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، للحد من مخاطر السقوط في الترعة.

أعمال التطوير مستمرة بطول الطريق

أشار المصدر إلى أن أعمال التأمين والحواجز الخرسانية يجري تنفيذها تدريجيًا على امتداد الطريق، بالتوازي مع استكمال مشروع التطوير، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 12 كوبريًا جديدًا إلى جانب أعمال التدبيش والتوسعات الجارية.

وأكد أن الجهات المعنية تواصل العمل لاستكمال إجراءات التأمين بالمناطق المختلفة، بما يساهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

دعم أسر الضحايا

ولفت المصدر إلى أن الحالات المتضررة من الحوادث يتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها مديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم أوجه الدعم المقررة طبقًا للوائح المنظمة وصرف التعويضات اللازمة.

وأوضح المصدر، أن أعمال تركيب الحواجز الخرسانية المؤقتة "نيوجيرسي" على جانبي ترعة المريوطية ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن المسار المستهدف يمتد لنحو 12 كيلومترًا، تم الانتهاء من تأمين قرابة كيلومترين منه حتى الآن، بينما يتبقى نحو 10 كيلومترات يجري العمل عليها تباعًا.

وأضاف أن استكمال الحواجز يتطلب وقتًا نظرًا لتزامنه مع أعمال التطوير الجارية بالطريق، والتي تشمل التدبيش والتوسعات وإنشاء عددا من الكباري الجديدة، ما يستدعي تنفيذ الأعمال على مراحل وفقًا للمواقع المتاحة للعمل.

كانت قوات الإنقاذ النهري قد انتشلت جثامين 5 أشخاص من ضحايا الحادث، فيما تم إنقاذ أحد مستقلي السيارة، ونقل الجثامين إلى مستشفى البدرشين تحت تصرف جهات التحقيق.

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