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بعد الهزيمة من السويد موعد مباراة تونس المقبلة بكأس العالم 2026

هزيمة تاريخية وواقعة إنسانية.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس العالم 2026؟

استهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وتعد هذه النتيجة أسوأ انطلاقة لنسور قرطاج في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما تلقى المنتخب التونسي أكبر هزيمة له في مباراته الافتتاحية بالمونديال.

تشكيل منتخب تونس لمواجهة السويد

حراسة المرمى: مهيب الشامخ.

خط الدفاع: علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر ريك، يان فاليري، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حنبعل المجبري، راني خضيرة، إلياس السخيري، أنيس سليماني.

خط الهجوم: إلياس سعد.

تشكيل منتخب السويد لمواجهة السويد

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بنجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.

أحداث الشوط الأول- مباراة تونس والسويد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: خطا لصالح منتخب السويد.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من منتخب السويد لكن تأتي فوق العارضة.

الدقيقة 7: هدف أول للمنتخب السويدي عن طريق اللاعب ياسين عياري.

الدقيقة 13: السويد مسيطر على الكرة الأستحواذ 68% للسويد 32% لتونس.

الدقيقة 15: تمريرات للمنتخب السويدي في منتصف الملعب.

الدقيقة 18: تسديدة قوية للمنتخب التونسي تأتي بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23: دقيقة راحة لشرب الماء.

الدقيقة29: إيزاك يسجل الهدف الثاني لمنتخب السويد- 2:0

الدقيقة35: لا تزال السويد تسيطر على مجريات المباراة، ومنتخب تونس في الدفاع

الدقيقة 39:منتخب السويد يستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لـ منتخب تونس

الدقيقة42: عمر الرقيق يسجل الهدف الأول لمنتخب تونس لتكون النتيجة 2-1

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 3+45: تمريرات متتالية من منتخب تونس بدون خطورة.

الدقيقة 4+45: انتهاء الشوط الأول.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 48: هجمة خطيرة لصالح تونس عن طريق هنبعل ودفاعات السويد تتصدي

الدقيقة 50: سيطرة واستحواذ للاعبي تونس في منتصف ملعب المباراة

الدقيقة 55: تسلل على لاعب السويد بعد تمريرة خطيرة

الدقيقة 57: عرضية من لاعبي تونس تنتهي بخطأ لصالح منتخب السويد

الدقيقة 59: الهدف الثالث لمنتخب السويد عن طريق اللاعب فيكتور جيوكيريس

الدقيقة 62: هجمة خطيرة للمنتخب السويدي ينجح الدفاع في قطع الكرة

الدقيقة 65: تسديدة قوية من منتخب السويد تأتي بعيدة عن المرمى

الدقيقة 69: دقيقة شرب الماء والتقاط الانفاس.

الدقيقة 72: المنتخب التونسي يجرى ثلاثة تبديلات.

الدقيقة 57: محولات التسديد على المرمى 9 السويد 5 تونس.

الدقيقة 78: تسلل على إلياس لاعب المنتخب التونسي.

الدقيقة 80: هجمة خطرة من المنتخب السويدي ينجح الدفاع في قطع الكرة.

الدقيقة 84: منتخب السويد يسجل الهدف الرابع عن طريق اللاعب ماتياس سفانبرج.

الدقيقة 89: ركنية للمنتخب السويدي دون خطر على مرمى المنتخب التونسي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق بدلا من الضائع.

الدقيقة 93: تمريرات من منتخب تونس في وسط الملعب بدون خطورة.

الدقيقة 94: منتخب السويد يسجل الهدف الخامس عن طريق اللاعب ياسين عياري.

الدقيقة 96: انتهاء المباراة.