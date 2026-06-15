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أستاذ أمراض الدواجن: زيادة وزن الفراخ البيضاء لا علاقة لها بالهرمونات

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:00 ص 15/06/2026

الدواجن

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أكد الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن زيادة أوزان الدواجن البيضاء الحديثة لا ترتبط باستخدام الهرمونات كما يعتقد البعض، وإنما ترجع إلى سلالات وراثية متطورة جرى استحداثها من خلال الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة التي تنفذها شركات عالمية متخصصة في إنتاج الدواجن.

وأوضح مصطفى بسطامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوعين من الدواجن؛ الأول هو الدواجن البلدية التقليدية التي كانت تربى داخل المنازل وتعتمد على الغذاء المنزلي وتنمو بمعدلات بطيئة، بينما النوع الآخر يتمثل في السلالات الحديثة التي تتميز بقدرتها على استهلاك الغذاء بصورة أكثر كفاءة وإنتاج كميات أكبر من اللحم خلال فترة زمنية قصيرة.

وشدد مصطفى بسطامى على أن الاعتقاد السائد بأن الدواجن يتم حقنها بالهرمونات لزيادة أوزانها غير صحيح، مؤكدًا أن الوصول إلى الأوزان المتداولة في الأسواق لا يتحقق من خلال الهرمونات، وإنما نتيجة التطور الوراثي للسلالات المستخدمة حاليًا، مضيفًا أن السلالات الحديثة جرى تطويرها لتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وكفاءة أكبر في تحويل الغذاء إلى لحم، وهو ما يفسر سرعة نمو الدواجن البيضاء مقارنة بالدواجن البلدية.

ونوه مصطفى بسطامى بأنه لا توجد أضرار صحية من تناول الدواجن البيضاء سريعة النمو، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكثر كفاءة في الاستفادة من البروتين وتحويله إلى كتلة عضلية، موضحًا أن القلق الصحي المرتبط بالدواجن يتركز في حالتين أساسيتين، الأولى إذا كان العلف يحتوي على مواد ضارة، والثانية في حال وجود بقايا لبعض الأدوية البيطرية داخل جسم الطائر، لافتًا إلى أن هذه البقايا تتركز غالبًا في الجلد أو الكبدة، ومن يرغب في تجنبها يمكنه الامتناع عن تناول هذين الجزأين.

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الدواجن أمراض الدواجن الهرمونات الفراخ البيضاء

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