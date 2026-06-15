دخل أماد ديالو، مهاجم منتخب كوت ديفوار، تاريخ منتخب بلاده من أوسع أبوابه بعدما أصبح أصغر لاعب إيفواري يسجل هدفًا في بطولات كأس العالم، عقب قيادته منتخب "الأفيال" للفوز على الإكوادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بمونديال 2026.

وسجل ديالو هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب كوت ديفوار انتصارًا ثمينًا بنتيجة 1-0، ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وبهذا الهدف، أصبح نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أصغر لاعب في تاريخ كوت ديفوار يهز الشباك في نهائيات كأس العالم، بعمر 23 عامًا و11 شهرًا، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الدولية.

ويواصل منتخب كوت ديفوار نتائجه الإيجابية منذ فترة الإعداد للمونديال، بعدما حقق فوزًا لافتًا على منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية سبقت انطلاق البطولة، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض المنافسات الرسمية.

من جانبه، أكد ديالو أن منتخب بلاده لا يكتفي بتحقيق الفوز في المباراة الأولى، مشددًا على أن الفريق حضر إلى كأس العالم من أجل كتابة التاريخ.

تصريحات أماد ديالو بعد الفوز علي الإكوادور

قال لاعب مانشستر يونايتد في تصريحات عقب اللقاء: "لقد جئنا إلى هنا لصناعة التاريخ، ومنذ مباراة فرنسا أصبحنا جاهزين ذهنيًا لخوض منافسات كأس العالم".

وأضاف: "نحن سعداء بهذا الفوز، لكننا لن نتوقف هنا، تركيزنا الآن منصب على المباراتين المقبلتين".

ويأمل منتخب كوت ديفوار في البناء على انتصاره الأول من أجل مواصلة مشواره بنجاح في المجموعة الخامسة، وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

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