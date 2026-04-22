قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، الجمهوري من ولاية ساوث كارولاينا وأحد أقرب حلفاء الرئيس ترامب في الكونجرس، إنه يرحب بإبقاء الإدارة الأمريكية على سياسة الحصار مع تمديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه قد يتوسع لاحقًا.

وكتب جراهام على منصة "إكس" بعد حديثه مع الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هيجسيث صباح الأربعاء: "لا أتوقع فقط أن يستمر هذا الحصار حتى تُظهر إيران التزامًا بتغيير سلوكها، بل أتوقع أيضًا أن يتوسع، وقد يصبح عالميًا قريبًا".

وأضاف، أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة في هذا الاتجاه يوم الثلاثاء، عندما صعدت على متن السفينة "M/T Tifani"، وهي سفينة خاضعة للعقوبات وتنقل النفط الإيراني، وذلك في المحيط الهندي. وكانت هذه المرة الأولى خلال هذا الصراع التي تصعد فيها الولايات المتحدة على متن سفينة خارج منطقة الشرق الأوسط. وتابع جراهام: "إلى من يساعد أو يفكر في مساعدة النظام الإيراني في توزيع نفطه، الذي يوفر موارد للإرهاب، فإن ذلك يتم على مسؤوليته الخاصة".