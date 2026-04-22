ترامب يهاجم الديمقراطيين ويؤكد دعم مشروع تمويل أمن الحدود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، والسيناتور ليندسي جراهام، اتخذا خطوة أولى حاسمة لتمرير مشروع قانون تسوية جديد لتمويل عناصر دوريات الحدود ووكالة الهجرة والجمارك .

وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال: "سيحاول الديمقراطيون اليساريون المتطرفون، وزعيمهم المزعوم تشاك شومر البكّاء، أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ عدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، تقديم تعديلات خلال هذه العملية بهدف تقسيم الجمهوريين. يجب على الجمهوريين أن يتكاتفوا ويتوحدوا لإنجاز هذا الأمر، وللحفاظ على أمن أمريكا — وهو أمر لا يهتم به الديمقراطيون".

وختم بالقول: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

استراتيجية وخطة ترامب في إيران

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، استراتيجية وخطة الرئيس ترامب في التعامل مع إيران، واصفًا إياها بأنها "خطأ"، وداعيًا إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وقال شومر للصحفيين، في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء: "ترامب يحفر لنفسه حفرة أعمق فأعمق في هذا المأزق. كل يوم نرى مزيدًا من المشاكل في مضيق هرمز. ونرى قيادة إيرانية أكثر تشددًا. ونرى المواد النووية لديهم أصبحت أكثر إخفاءً. إذًا فهم يرتكبون خطأً كبيرًا—هذا هو الخطأ الذي يرتكبونه".

وأشار شومر، إلى تراجع نسب تأييد الرئيس ترامب، بما في ذلك حصوله على 33% في استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا أن عدم إنهاء ما وصفها بالحرب غير الشعبية، يمثل خطأ أكبر من مسألة عدم تضمين تمويل حرب إيران في الميزانية.