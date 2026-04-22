ترامب يهاجم الديمقراطيين ويؤكد دعم مشروع تمويل أمن الحدود

كتب : وكالات

09:29 م 22/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، والسيناتور ليندسي جراهام، اتخذا خطوة أولى حاسمة لتمرير مشروع قانون تسوية جديد لتمويل عناصر دوريات الحدود ووكالة الهجرة والجمارك .

وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال: "سيحاول الديمقراطيون اليساريون المتطرفون، وزعيمهم المزعوم تشاك شومر البكّاء، أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ عدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، تقديم تعديلات خلال هذه العملية بهدف تقسيم الجمهوريين. يجب على الجمهوريين أن يتكاتفوا ويتوحدوا لإنجاز هذا الأمر، وللحفاظ على أمن أمريكا — وهو أمر لا يهتم به الديمقراطيون".

وختم بالقول: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

استراتيجية وخطة ترامب في إيران

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، استراتيجية وخطة الرئيس ترامب في التعامل مع إيران، واصفًا إياها بأنها "خطأ"، وداعيًا إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وقال شومر للصحفيين، في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء: "ترامب يحفر لنفسه حفرة أعمق فأعمق في هذا المأزق. كل يوم نرى مزيدًا من المشاكل في مضيق هرمز. ونرى قيادة إيرانية أكثر تشددًا. ونرى المواد النووية لديهم أصبحت أكثر إخفاءً. إذًا فهم يرتكبون خطأً كبيرًا—هذا هو الخطأ الذي يرتكبونه".

وأشار شومر، إلى تراجع نسب تأييد الرئيس ترامب، بما في ذلك حصوله على 33% في استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا أن عدم إنهاء ما وصفها بالحرب غير الشعبية، يمثل خطأ أكبر من مسألة عدم تضمين تمويل حرب إيران في الميزانية.

فيديو قد يعجبك



أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟