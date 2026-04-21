أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ما شهدته اللجنة من مناقشات حول استعدادات المنتخب الوطني لم يعد مجرد طرح للنقاش، بل يمثل التزامًا حقيقيًا يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يليق باسم مصر ومكانتها.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة الذي ناقش استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، حيث وجّه مجاهد الشكر لجميع المشاركين على ما وصفه بالنقاش المسؤول والجاد الذي عكس حرصًا واضحًا على تطوير المنظومة الرياضية.

وأوضح أن اللجنة تُثمّن التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب الجهود المبذولة من الحكومة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن المنتخب ليس مجرد فريق كرة قدم، بل يمثل دولة بحجم مصر وتاريخها وجماهيرها، مؤكدًا أن تطلعات الجماهير المصرية تتجاوز مجرد المشاركة إلى تحقيق نتائج تليق باسم الوطن في المحفل العالمي.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل أداء دورها الرقابي بكل حسم ومسؤولية، دعمًا لكل جهد جاد يهدف إلى رفع مستوى الكرة المصرية، مع التأكيد على محاسبة أي تقصير قد يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها بالشكل الأمثل من أجل تحقيق إنجاز يُحسب للكرة المصرية، مؤكدًا أن التفريط في هذه الفرصة لن يكون مقبولًا في ظل طموحات الشعب المصري الذي لا يقبل إلا النجاح.

وأكد مجاهد أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف، من أجل أن يظهر المنتخب الوطني بالشكل الذي يعكس مكانة مصر ويرفع اسمها عاليًا في بطولة كأس العالم المقبلة.