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تعرف على خريطة حفلات التكنو في مصر خلال عام 2026

وجه النجم تامر حسنى الشكر والتقدير للقائمين على فكرة الشاشة الضخمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لعرض مباريات كأس العالم، خلال مشاركته في احتفالية انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في منطقة "Egyptian Fan Zone" بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة.

وأعرب عن سعادته بالحفل والفعالية قائلا: "مبسوط بتواجدي وسطكم، وحقيقي تحية لكل القائمين على الفكرة، والمنفذين والمجهود الضخم اللي حاصل في العاصمة شكرا جدا".

واختتم تامر حسنى حفله الغنائي بأغنية "حلوة يا بلدي" للنجمة الراحلة داليدا، ورفع علم مصر، وتم عرض الافتتاح على شاشة ضخمة.

شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح كأس العالم 2026

أشعلت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الخميس في المكسيك، إذ انطلقت أولى مباريات البطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير.

قامت شاكيرا بغناء أغنيتها "Dai Dai" وهي الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح وشاركها الغناء المغني برونو بوي.

آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما بفيلم "ريستارت" عام 2025.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" في إطار من الكوميديا والرومانسية، شارك ببطولة الفيلم: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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