شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح “الغرف الصديقة للطفل” بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة حماية الطفل بما يراعي الجوانب الإنسانية والنفسية داخل منظومة العدالة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ناتالي ويندروز رئيس مكتب اليونيسف في مصر، والقاضية مروه هشام بركات والدكتورة ميادة عبد القادر عضوتا المجلس وزينة توكل عضوة المجلس ومديرة صندوق قادرون باختلاف والأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس وأمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى جانب عدد من القيادات المعنية بحماية حقوق الطفل.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أن تدشين "الغرف الصديقة للطفل" يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويعكس إيمان الدولة بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال داخل جهات إنفاذ القانون.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على بناء منظومة عدالة أكثر إنصافًا، تضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة أولوياتها، وتراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن أثر هذه المبادرة يمتد ليشمل دعم الأسرة المصرية بأكملها خاصة الأمهات.

وأكدت أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، ليس فقط في تقديم الحماية القانونية، ولكن أيضًا في توفير الدعم النفسي والإجتماعي إلى جانب تعزيز برامج التوعية والتمكين، بما يسهم في الوقاية من المخاطر.

كما شددت على ضرورة التدريب المستمر والمتخصص لكافة القائمين على التعامل مع الأطفال، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية والرعاية، بما يتماشى مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.

وتوجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة المصرية على هذه المبادرة التي تجسد توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة عدالة أكثر رحمة وإنصافًا تضع الطفل في قلب اهتمامها.