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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بمدينة برج العرب الجديدة، انطلاقًا من اهتمام الدولة بمواصلة جهود رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

أبرز المعلومات عن مركز تحكم كهرباء غرب الإسكندرية

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن مركز تحكم غرب التابع لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية:

- يهدف المركز إلى تطوير الشبكة الكهربائية بالإسكندرية وتعزيز حوكمة منظومة العدادات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية، وميكنة التعامل مع المشتركين.

- يخدم عدداً من المناطق والمدن الصناعية، مثل "المنطقة الحرة، المنطقة الصناعية ببرج العرب، مجمع الصناعات بمرغم".

- يقوم المركز بالتحكم ومراقبة الأحمال والجهود بمحطات المحولات والموزعات بالشبكة الكهربائية بمنطقة غرب الإسكندرية.

توفير الكهرباء لقرى الساحل الشمالي

- يخدم العديد من المناطق والقرى السياحية الممتدة على الطريق الساحلي من الكيلو 21 وحتى الكيلو 67، بعدد مشتركين يقدر بنحو مليون مشترك.

- يُغطي المركز بعض المشروعات المهمة، مثل "شريان الأمل، وبشائر الخير، وتحيا مصر، والجامعة التكنولوجية".

12 محطة محولات كهرباء

- تشمل أعمال تطوير "منظومة التحكم الآلي" التي يشهدها المركز 12 محطة محولات، و56 موزعًا، و100 لوحة ذكية، و50 مكثفاً جهد متوسط.

- يمكن للمركز التحكم وعمل المناورات اللازمة لإعادة التشغيل، وسرعة تحديد الأعطال الموجودة بالشبكة، إلى جانب سرعة عزل الأعطال وعودة التيار الكهربائي للمشتركين باستخدام اللوحات الذكية، بالإضافة إلى إعداد الخطط اللازمة لمواجهة الطوارئ.

تركيب 4 محطات طاقة شمسية في الإسكندرية

- تم تركيب 4 محطات للطاقة الشمسية على سطح مبنى مركز تحكم غرب والمباني المجاورة المملوكة للشركة، لتعزيز قدرات استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.