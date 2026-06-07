تؤدي الكلى دورا حيويا في تنقية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، لكن تلفها قد يتطور تدريجيا دون ظهور أعراض واضحة في البداية، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر عند الاستيقاظ صباحا، والتي يمكن أن تكون مؤشرا مبكرا على وجود مشكلة في وظائف الكلى.

ما علاقة تورم الوجه صباحا وتلف الكلى؟

وفقا لموقع "onlymyhealth"، تورم الوجه من أكثر العلامات الصباحية التي قد تدل على وجود خلل في وظائف الكلى، وقد يصاحبه أيضا انتفاخ في القدمين والكاحلين نتيجة تجمع السوائل في الجسم.

عندما لا تتمكن الكلى من أداء دورها بكفاءة في التخلص من السوائل الزائدة والصوديوم، تبدأ هذه السوائل بالتراكم داخل الأنسجة، ما قد يؤدي إلى ظهور التورم في مناطق مختلفة من الجسم.

كيف يكشف البول عن مرض الكلى؟

إذا لاحظت وجود رغوة كثيفة في البول عند التبول صباحا، فهذا علامة على تسرب البروتين (الزلال) من الدم إلى البول بسبب تلف الفلاتر الكلوية.

حكة الجلد وتدهور وظائف الكلى

عندما تفقد الكلى قدرتها على أداء وظائفها، قد تتراكم السموم في الجسم وتحدث اضطرابات في توازن المعادن والهرمونات، ما قد يؤدي إلى ظهور حكة مزمنة ومستمرة في مناطق مختلفة من الجسم، مثل الظهر والذراعين.

الشعور بالخمول عند الاستيقاظ

عندما تضعف كفاءة الكلى، تتراكم السموم والنفايات في مجرى الدم (اليوريميا)، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي ومستويات الطاقة، هذا التسمم البطيء يجعلك تبدأ يومك بصداع، وضعف في التركيز، وشعور مستمر بالخمول والإجهاد البدني غير المبرر.

رائحة الفم الكريهة وعلاقتها بالقصور الكلوي

رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ التي تُشبه الأمونيا أو البول من العلامات الأقل شيوعا المرتبطة بأمراض الكلى، وتحدث نتيجة ضعف قدرة الكلى على التخلص من مادة اليوريا بكفاءة، ما قد يؤدي إلى تراكمها وتحولها داخل الفم إلى مركبات ذات رائحة نفاذة ومميزة.

هل يؤثر مرض الكلى على صحة الفم والشهية؟

قد يؤثر تراكم الفضلات والسموم الناتجة عن تلف الكلى في العديد من أجهزة الجسم، مثل الجهاز الهضمي وحاسة التذوق. ومن الأعراض التي قد تظهر في المراحل المبكرة للمرض الشعور بالغثيان المتكرر، خاصة في الصباح، وقد يتطور لدى بعض المرضى إلى رغبة في التقيؤ فور الاستيقاظ من النوم.

كما يلاحظ كثيرون وجود طعم معدني أو مرارة غير معتادة في الفم، وهي من العلامات المرتبطة بارتفاع مستويات اليوريا في الدم وتأثيرها المباشر على حاسة التذوق.

ما مضاعفات مرض الكلى المزمن؟

إهمال علاج أمراض الكلى أو تأخر تشخيصها قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية الخطيرة، من أبرزها:

أمراض العظام وزيادة خطر الكسور نتيجة اضطراب استقلاب فيتامين د.

أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وقد يتطور الأمر إلى تجمع السوائل في الرئتين.

اضطرابات الكهارل، خاصة ارتفاع مستويات البوتاسيوم، ما قد يسبب مشكلات خطيرة في نظم القلب.

الإصابة بفقر الدم وما يصاحبه من إرهاق وضعف القدرة على بذل المجهود.

سوء التغذية وفقدان الوزن نتيجة ضعف الشهية وتراكم السموم في الجسم.

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