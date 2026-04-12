خالد عكاشة: إيران يمكن أن تقدم تنازلات على مشروعها النووي لكنها لن تتنازل عنه

كتب : حسن مرسي

11:19 م 12/04/2026

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إيران لن تتنازل عن مشروعها العسكري الخاص بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لأنه خط دفاعها الأخير.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن إيران تستشعر التهديد من إسرائيل طوال الوقت، ولذلك تمسك بمشروعها العسكري تمسكا كبيرا لمواجهة التحديات الأمريكية والإسرائيلية.

وتابع مدير المركز المصري للفكر، أن إيران يمكن أن تقدم تنازلات على مشروعها النووي بإخضاعه للرقابة الدولية ولوكالة الطاقة، كما يمكن أن توافق على ترتيبات أمنية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تتراجع عن مشروعها العسكري.

وأشار إلى أن أمريكا بالمقابل لن تتنازل عن مسألة المشروع النووي الإيراني واليورانيوم المخصب، وكذلك مضيق هرمز، لأن الإدارة الأمريكية تريد تسويق السيطرة على المضيق كصورة من صور الانتصار في الحرب.

