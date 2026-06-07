أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الألمانية (DAkkS).

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للمعمل، حيث أصبح بذلك أول معمل حكومي متخصص في مجال فحص جودة وسلامة الغذاء في مصر يحصل على اعتماد دولي لنفس المواصفة من 3 جهات اعتماد دولية مختلفة، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة منظومة العمل به.

"المركزي لمتبقيات المبيدات" يحصل على اعتماد دولي جديد

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الاعتماد يمثل شهادة دولية جديدة على كفاءة البنية التحتية الفنية والإدارية للمعمل، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة العمل به، فضلًا عن تميز الكوادر البحثية والفنية.

وأوضح أن فرق التقييم التابعة لهيئة الاعتماد الألمانية أجرت مراجعة شاملة استمرت على مدار يومين، شملت تقييم أنظمة الجودة، وكفاءة طرق التحليل، ومدى الالتزام بمتطلبات المواصفة الدولية، إلى جانب تقييم أداء العاملين، حيث أثبت المعمل قدرته على تقديم نتائج تحليلية دقيقة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد جاء بعد سلسلة من المراجعات الفنية والإدارية المكثفة بالتنسيق مع جهة الاعتماد الألمانية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لمسيرة طويلة من التميز، حيث سبق للمعمل الحصول على اعتماد المواصفة ذاتها من جهات دولية مرموقة، منها جهة الاعتماد الفنلندية (FINAS)، والمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وهيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA).

وأضافت أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة المعمل كأحد المعامل المرجعية الرائدة إقليميا ودوليا في مجال تحليل الملوثات الغذائية، ويسهم بشكل مباشر في دعم الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز الثقة في نتائج التحاليل الصادرة عنه، وتسهيل إجراءات قبول المنتجات المصرية بالخارج.

وأكدت أن المعمل يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف التوسع في الاعتمادات الدولية، وتحديث منظومة العمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يشمل كافة الأقسام التخصصية، ومنها متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة، والميكروبيولوجي، والسموم الفطرية، ومضافات الأغذية، والعقاقير البيطرية.

ويُعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي الموجه للتصدير، من خلال تقديم خدمات تحليلية واستشارية وتدريبية متطورة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.