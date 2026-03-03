تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى 27/2/2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وبمتابعة القطاع، نجحت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات في إزالة 26,845 مخالفة من مستهدفات الموجة، شملت تعديات على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار التقرير، إلى أنه تم إزالة واسترداد 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد 4,753 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد 2,491 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14,663 فدانًا.

كما تم إزالة 13,536 حالة متغيرات مكانية غير قانوني، شملت إزالة 9,509 متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع، وإزالة 4,027 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.

وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة 6,065 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب إزالة 10,742 حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

واختُتم التقرير بالتأكيد على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ، مع التشديد على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات.

ووجهت منال عوض، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل 7 مارس وتستمر حتى 27 مارس 2026، والعمل على تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

اقرأ أيضًا:

وزير الري: المشروعات الكبرى تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه