بدء التشغيل التجريبي لـ"مجزر سمسطا" في بني سويف

كتب : محمد نصار

10:58 ص 02/03/2026
    مجزر سمسطا
    مجزر سمسطا
    مجزر سمسطا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض لتقرير للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن مجزر سمسطا يخدم 29 قرية بالمدينة بحوالي 400 ألف نسمة وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، كما أن المجزر مجهز بكاميرات للمراقبة وخط تعليق وجلاده وثلاجة وكرنتينه للحيوانات.

ولفتت إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 1150 مترًا، ومساحة عنبر المواشي 325 مترًا، ومساحة عنبر الأغنام 150 مترًا، كما تم تجهيز المجزر بصندوق ذبح من 15 إلى 20 ذبيحة في الساعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على استمرار أعمال تسليم المجازر الحكومية المطورة والتي يتم الانتهاء من رفع كفاءتها ودخولها الخدمة وفقًا للخطة التنفيذية لذلك لتحقيق أقصى استفادة منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

مجزر سمسطا المجازر الحكومية التنمية المحلية والبيئة منال عوض

