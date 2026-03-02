كتب- نشأت حمدي:

التقى النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الأحد، وزير الشباب جوهر نبيل، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين، السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصالح الشباب المصري.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية، أن لقاء أعضاء اللجنة ووزير الشباب، تطرق للعديد من الملفات المهمة، التي تهدف إلى تطوير الرياضة المصرية، خاصة أن السلطة التشريعية والتنفيذية في مركب واحد وهدفهما، هو العمل سويًا من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الشباب.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن لجنة الشباب حريصة علي مد يد التعاون مع وزارة الشباب، وفي الوقت ذاته ستقوم بدورها الرقابي في حال وجود أي تقصير من قبل الوزارة في الملفات الشبابية والرياضية، مؤكدًا أن لجنة الشباب منوطة بمراقبة دور وزارة الشباب في رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على متابعة دور وزارة الشباب في تطوير ملف الهيئات الرياضية والشبابية، وتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيًا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.