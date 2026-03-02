إعلان

وفد من "شباب النواب" يلتقي وزير الشباب لبحث أوجه التعاون المشترك

كتب : نشأت حمدي

12:10 ص 02/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لجنة برلمانية تبحث مع وزير الشباب أوجه التعاون (1)
  • عرض 3 صورة
    لجنة برلمانية تبحث مع وزير الشباب أوجه التعاون (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت حمدي:
التقى النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الأحد، وزير الشباب جوهر نبيل، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين، السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصالح الشباب المصري.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية، أن لقاء أعضاء اللجنة ووزير الشباب، تطرق للعديد من الملفات المهمة، التي تهدف إلى تطوير الرياضة المصرية، خاصة أن السلطة التشريعية والتنفيذية في مركب واحد وهدفهما، هو العمل سويًا من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الشباب.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن لجنة الشباب حريصة علي مد يد التعاون مع وزارة الشباب، وفي الوقت ذاته ستقوم بدورها الرقابي في حال وجود أي تقصير من قبل الوزارة في الملفات الشبابية والرياضية، مؤكدًا أن لجنة الشباب منوطة بمراقبة دور وزارة الشباب في رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على متابعة دور وزارة الشباب في تطوير ملف الهيئات الرياضية والشبابية، وتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيًا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الرياضة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
جنة الصائم

لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس
رياضة محلية

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
أخبار وتقارير

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
ترامب يكشف مبررات الهجوم الأمريكي على إيران.. فما هي؟
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف مبررات الهجوم الأمريكي على إيران.. فما هي؟
ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار