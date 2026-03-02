أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة من بداية من غدًا الثلاثاء 3 مارس وحتي يوم السبت 7 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2:4 درجة، كما يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء الى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة الى التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء 3 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح من الثلاثاء 3 مارس إلى السبت 7 مارس على أغلب الأنحاء.



اقرأ أيضاً:

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر

"مدبولي" يستعرض ملامح خطة التنمية 2026/2027