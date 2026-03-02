أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

